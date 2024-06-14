Yıldız Tilbe’den erken kutlama

Tüm biletlerin tükendiği ve kapıda uzun kuyrukların oluştuğu konserde sahne alan Yıldız Tilbe, geçtiğimiz hafta yayınladığı kısa süre içerisinde dijital platformda ve radyolarda en çok dinlenenler arasına giren ‘Nar Tanem’, ‘Ben Bir Şarkıyım-Söz Müzik Sensin’ ve ‘Yine Sevenler Sevsin’ şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendirdi.

Kendine has tarzı ve sahnede ki danslarıyla da ardından sıkça söz ettiren Tilbe, muhteşem performansıyla müzikseverlerden alkış aldı.

Kendisini dinlemeye gelen binler hayranının Kurban Bayramını önceden kutlayan Yıldız Tilbe, “Herkesin şimdiden bayramı kutlu olsun. Sevdiklerinizle nice bayramlar dilerim” dedi. Yaklaşık iki saat boyunca sahne yıldız gibi parlayan başarılı sanatçı, aşk şarkılarının yanı sıra potpori şarkılarla da hayranlarını coşkusunu ikiye katladı.