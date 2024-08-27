Yıldız Çağrı Atiksoy-Berk Oktay, Maldivler tatilinde

Yakışıklı oyuncu Berk Oktay ve meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy, mutlu evliliklerinin en güzel meyvesi olan kızları Mira Milena ile ilk tatillerine Maldivler’de çıktılar.



Sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan bu gözde çift,



3 aylık bebekleriyle tropikal cennette enerji depolayıp moral buldu.



Mayıs ayında anne olmanın sevincini ilk kez tadan Yıldız Çağrı Atiksoy,



fit ve büyüleyici görüntüsüyle tüm dikkatleri üzerine çekti.



Hamilelik kilolarını hızla veren ve güzelliğiyle hayranlık uyandıran Atiksoy,



sosyal medyada beğeni ve olumlu yorum yağmuruna tutuldu.