Yılbaşı tatilinde bir kaçış: Doğanın ve tarihin kalbine yolculuk

Akbaldan Turizm Yönetim Kurulu Başkanı ve deneyimli turizmci Murat Akbal, 2024 yılbaşı tatili için gözden kaçırılmaması gereken doğa ve tarih rotaları öneriyor. Her biri farklı bir deneyim sunan bu kaçışlar, hem ruhunuzu dinlendirecek hem de yeni yılınıza taze bir başlangıç yapmanızı sağlayacak.

SAPANCA: ŞEHİRİN YANINDA, DOĞANIN KALBİNDE

İstanbul’a yakın, ama huzur dolu bir kaçış mı arıyorsunuz? Sapanca mükemmel bir seçenek. Sadece 1,5 saatlik mesafede, Sapanca Gölü etrafında yapacağınız huzurlu yürüyüşler, hem bedeninizi hem de ruhunuzu yenileyecek. Doğayla iç içe geçireceğiniz zamanın tadını çıkarırken, göl kenarındaki kafelerde sıcak bir içecek yudumlayabilir veya Kartepe'nin karlı zirvelerine çıkarak farklı bir kış tatili deneyimi yaşayabilirsiniz.

BOLU-ABANT: YILBAŞINDA DOĞAYLA YENİDEN HARMONİ

Doğayla iç içe bir kaçamak arıyorsanız, Bolu Abant tam size göre. Abant Gölü, karlarla kaplanmış ormanların içinde kendine özgü bir dinginlik sunuyor. Gölcük Tabiat Parkı ise bir kartpostal gibi manzaralarıyla yılbaşı tatilinize eşlik ediyor. Bölgede geçireceğiniz sakin bir günün ardından, Mengen pilavı ve keşli cevizli erişte gibi yöresel lezzetlerle damağınızı da şenlendirebilirsiniz.

AMASRA & SAFRANBOLU: KARADENİZ’İN ZAMANSIZ GÜZELLİKLERİ

Amasra, Karadeniz’in incisi olarak hem deniz manzarasıyla hem de tarihî dokusuyla sizi geçmişe doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Fatih Sultan Mehmet’in “Çeşm-i Cihan” olarak tanımladığı bu kasaba, tarihi dokusu ve sakin atmosferiyle büyülüyor. Yılbaşı tatilinizin ardından, Safranbolu'ya geçerek Osmanlı dönemine ait taş döşeli sokaklar arasında gezebilir, Safranbolu lokumları ve tarihi konaklarda geçireceğiniz keyifli bir geceyle yılbaşı ruhunu taçlandırabilirsiniz.

SİVAS-DİVRİĞİ ULU CAMİİ: TARİHİ BİR YOLCULUK

Murat Akbal’ın önerdiği bir diğer benzersiz rota ise, Divriği Ulu Camii. Anadolu’nun derin tarihine açılan kapı olan bu cami, taş işçiliği ve sembollerle sizi büyüleyecek. Sivas’a hızlı trenle ulaştığınızda, caminin etrafındaki mistik atmosferde geçmişin sırlarına yolculuk yapabilirsiniz. Akbal’a göre, Divriği Ulu Camii’ni ziyaret etmek, sadece bir geziden fazlası; ruhsal bir deneyim, yeni yıl için yeni bir bakış açısı kazanmanızı sağlıyor.

MURAT AKBAL’IN YENİ YIL MESAJI:

Akbaldan Turizm Yönetim Kurulu Başkanı, Turizmci Murat Akbal, 2024 yılının sadece kişisel yenilenme değil, aynı zamanda toplumlar için de bir umut yılı olmasını temenni etti. Akbal, “Doğanın ve tarihin huzurunda geçirilen her an, yeni başlangıçlara ilham verebilir. 2024’ün barış, sağlık ve mutlulukla dolu bir yıl olmasını diliyor; yeni yılınızı kutlarım” dedi.