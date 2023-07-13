Yeşil sahaların efsanesi Zanetti Bodrum’da

Uzun yıllar İnter formasının taşımasının ardından futbol kariyerine kulübünde yönetici olarak devam eden Zanetti, Titanic Luxury Collection Bodrum’da ailesiyle birlikte güzel bir tatil geçirdi.

Sık sık sosyal medyasından Bodrum’un doğal güzelliğine vurgu yapan ve yemeklere hayran kaldığını belirten efsanevi futbolcu, Titanic Hotels Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Aygün ile de bir araya geldi.

Tatilinden dolayı memnuniyetini dike getiren Zanetti, bir daha gelmek için sabırsızlandığını da ifade etti.