Yepyeni Furkan Palalı

Ünlü oyuncu Furkan Palalı, İtalya’nın popüler dans yarışması “Ballando con le Stelle”deki başarılı performansıyla ilgi toplamaya devam ediyor. Furkan Palalı, yeni imajıyla dikkat çekti.

İtalyan seyirciler ve jüri üzerinde kısa sürede etkili olan Palalı, yalnızca dans yeteneğiyle değil, aynı zamanda akıcı İtalyancası ve sempatik tavırlarıyla da beğeni kazanıyor. İmaj danışmanı olarak bilinen yakın arkadaşı Adem Terzi’nin kuaför koltuğuna oturan Palalı, saç ve sakal kesimiyle çok konuşuldu. Yeni imajımın da beğenilmesine ayrıca sevindim. Adem Terzi’nin eline sağlık” dedi.