Yeni Türkü Grubu'nun solisti Derya Köroğlu gündemden düşmeyen Lvbel C5'in 'Hav Hav Hav' şarkısı hakkında konuştu!

Yeni Türkü Grubu'nun solisti Derya Köroğlu, eşi Ayşe Özgür Kaya ile Nişantaşı City's AVM'de görüntülendi.

Sanatçı, Edip Akbayram'ı kaybetmenin üzüntüsü içinde olduğunu söyledi.

Köroğlu, "Güzel insanları kaybediyoruz, insan tabii çok üzülüyor. Edip Akbayram efsanevi bir ses, güzel insan ve onu kaybetmiş olmanın üzüntüsü içerisindeyiz. Edip Abi'yle son zamanlarda pek görüşmüşmüyorduk. Beraber turnelere gitmişliğimiz vardı. Son zamanlarda sadece haberleşiyorduk" dedi.



YENİ ŞARKILAR OLACAK

Konserlere devam ettiklerini söyleyen Köroğlu, "Yazın değişik projelerle ortaya çıkacağız, yeni şarkılar olacak" diye konuştu. Lvbel C5'in 'Hav Hav Hav' şarkısının gündemden düşmemesine sanatçı, "Müziğin dijital ortama dökülmesiyle çok şey değişti. Sosyal medya denilen ortamda da müziğin karakteri değişti. Yapay zeka da müzik yapabilir oldu, müzik teknoloji ve sosyal medya sayesinde daha nitelikli olma şansını hergün daha fazla yitiriyor" ifadelerini kullandı.