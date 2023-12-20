Yeni İnci’den yeni yıla özel çifte kampanya

Kaliteli üretim, yenilikçi çizgisi ve konfor sunan tasarımlarıyla dikkat çeken Yeni İnci, 2024 yılına girerken çifte kampanya ile herkesin yüzünü güldürüyor. Her tarza ve her yaşa uygun ürünleriyle dikkat çeken Yeni İnci, yılbaşına özel iç çamaşırlarında 1 alana 1 bedava, pijamalarda ise yüzde 50 indirim yapıyor.

Sütyenden pijamaya, sabahlıktan spor taytlara kadar üç binden fazla ürün çeşidiyle kadınların ilk tercihi olan Yeni İnci, yılbaşı için hem kendini hem de sevdiklerini mutlu etmek isteyenler için birçok alternatif sunuyor. Özellikle yeni yılın simgesi kırmızı, sizin ve sevdiklerinizin enerjisini yükselterek 2024’e daha motive girmenizi sağlıyor.

Yeni yılın en özel kampanyasını sunan Yeni İnci, iç çamaşırlarında 1 alana 1 bedava, pijamalarda ise yüzde 50 indirim fırsatı ile sizleri bekliyor. Bu eşsiz kampanyadan yararlanmak için Yeni İnci mağazalarını ve web sitesini ziyaret etmeyi unutmayın…

2024 yılı size ve sevdiklerinize şans, mutluluk ve huzur getirsin!