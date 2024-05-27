Yeni imaja yeni şarkı

Söz ve müziği Kerimcan Durmaz ve Umur Doma’ya ait olan şarkının aranjesini ise İlkay Şencan üstlendi.

Ramazan Arslankaya yönetmenliğinde çekilen klipte yaz enerjisini hissettiren Kerimcan Durmaz, 2024 yazına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

"Salla" şarkı sözleri

Hey, benim

Uzun zamandır konuşamadık biliyorum

Belki inanmayacaksın ama

Bende bir şeyler değişti

Seviyodum ama başta

Belli ki göremedin asla

Yapamadım o limanda

Başka bi senle düştüm aşka

Belki gerçek, belki yalanla

Kalmadı kalbimde yer anla

(Bridge)

İnanırım, senden bir başkasına

Sonu belliymiş hikayemizin en baştan

Kazanırım sensizlik kumarını

Yazarım bu oyunun kuralını sil baştan

(Chorus)

Salla

Ara beni geceleri salla

Ya da hiç beni yorma,

Tasını tarağını topla,

Yallah

(Verse2)

Biliyoduk en baştan

Bak beceremedik telaştan

Geçemedik o sınavdan

Olamadı denedik inatla

Sanki bu aşk ikimize fazla

Bırakalım bitsin şuanda

(Bridge)

Kazanırım sensizlik kumarını

Yazarım bu oyunun kuralını sil baştan

(Chorus)

Salla, ara beni geceleri salla

Ya da hiç beni yorma,

Tasını tarağını topla,

Yallah