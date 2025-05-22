Yelken tutkusu! Burç Kümbetlioğlu İstanbul'un keyfini denizde çıkarıyor

Başarılı oyuncu Burç Kümbetlioğlu, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kümbetlioğlu, Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün'ün başrollerinde yer aldığı Dehşet Bey için yakında sete çıkacağının müjdesini verirken, yaz sezonunda izleyiciyle buluşacak Çift Kişilik Oda adlı romantik komedi dizisinde de rol alacağını duyurdu.



"İlk kez romantik komedide oynayacağım" diyen Kümbetlioğlu, bugüne dek birçok farklı karaktere hayat verdiğini hatırlatarak, "Polis, asker, padişah, pehlivan, kadı oldum... Bu yeni deneyim beni heyecanlandırıyor, çok hoşuma gidiyor, fresh geliyor" ifadelerini kullandı.

Ancak bu yoğun tempo nedeniyle bu yaz tatil yapamayacağını belirtti.

Kalamış ve Haliç’te yelken sporuyla ilgilendiğini söyleyen Kümbetlioğlu, "İstanbul’da yelken yapmak çok başka bir keyif. Tatile gidip yapmakla, yaşadığın şehirde bu işle ilgilenmek çok farklı.

Hem stresten uzaklaştırıyor hem de İstanbul’un güzelliklerini denizden görüyorsun" dedi.

Yaz insanı olduğunu söyleyen yakışıklı oyuncu, "Güneşi özledik. Bu sene yaz hâlâ gelmedi.

Tatillerimde kilometre yapan bir adamım. Bir otelde bir hafta kalan biri değilim. Yazı tura atıp yola çıkarım.

Eski motorcuyum, çok keyifli kilometreler yapmışımdır" diyerek tatil anlayışını paylaştı.



Özel hayatına dair de samimi açıklamalarda bulunan Kümbetlioğlu, arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi ve eğlenmeyi sevdiğini belirtirken, kamp tutkusunu da paylaştı: "Evde oturmayı sevmem.



Kampçı bir adamım. Arabamın arkasında kamp sandalyesi, masam, buzdolabım hep hazırdır. Bazen tek başıma gider kahvemi içer, kitap okurum."