Yeliz Yeşilmen'den şok açıklamalar! Çağla Şıkel'e sunuculuk göndermesi

Ünlü modacı Pınar Kerimoğlu’nun her hafta birbirinden ünlü isimleri konuk ettiği YouTube kanalının bu haftaki konuğu Yeliz Yeşilmen oldu. Sunuculuk ve aile hayatı hakkında samimi açıklamalar yapan Yeşilmen, başarılı isim Çağla Şıkel hakkında da sert eleştirilerde bulundu. Pınar Kerimoğlu’nun sorularını yanıtlayan Yeşilmen, "Bodrum’da sınıf ayrımı yok" diyen Şevval Sam’a da cevap verdi. Bodrum’a yerleşip yaşamaya başlayan Yeşilmen, "Herkes Bodrum’a gitmek zorunda değil. Bodrum, Türkiye’nin en güzel tatil bölgesi. Bütçeniz yetmiyorsa halk plajında denize girip kumpir de yiyebilirsiniz," açıklamasıyla dikkat çekti.

BEN TÜRKİYE’YE ÇOK FAZLAYIM

Ekranlarda uzun zamandır sunuculuk yapmayan Yeliz Yeşilmen, içini Pınar Kerimoğlu’na döktü. "Ekranlarda iki kelimeyi bir araya getiremeyen insanları sunucu yapıyorlar. Kriteriniz ne, anlamıyorum. Cidden ben bu ülkeye çok fazlayım. Bizim ülkede işini iyi yapan insanın değerini öldükten sonra anlarlar, benim de değerim ölünce anlaşılacak," şeklinde konuştu.



ÇAĞLA ŞIKEL SUNUCULUK YAPMAYI BİLMİYOR

Pınar Kerimoğlu’nun sorularını yanıtlayan Yeliz Yeşilmen, son zamanlarda güzel sunucu yetişmediğini belirtti. "Şu an ekranda olan en güzel isim Çağla Şıkel ama o da sunucu değil. Çağla ile ilk program yapan benim. İlk program yaptığımızda konuşmayı bilmezdi, sürekli keserdik. Bana seyirciler tezahürat yaparken kıskanır, 'Sen bu kadar sevgiyi nasıl kazandın, ben nasıl yapacağım?' diye sorardı. Şimdiki yaptığı programda sunuculuk yeteneği gerekmiyor," diyerek Çağla Şıkel’e eleştirilerini dile getirdi.