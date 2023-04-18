Yeliz Şar'ın acı günü 18.04.2023 23:04 Ünlü oyuncu Yeliz Şar, annesini kaybettiğini açıkladı. Ünlü oyuncu, annesinin cenaze bilgilerini de paylaştı. Ünlü oyuncu Yeliz Şar, annesinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Instagram'dan annesinin fotoğrafını paylaşan oyuncu, cenaze bilgilerini de paylaştı. Şar, "Canım biricik annem hayatımı bitanemi maalesef kaybettik. Cenazemin yarın (19.04.2023) çarşamba öğle namazında Karacaahmet Şakirin Camii'sinden kalkacaktır. Dualarınızı eksik etmeyin ne olur" yazdı. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN