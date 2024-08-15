Yazın rotasını yeniden oluşturdu

Yönünü kaybedenler, yeni yollara girmek isteyenler, harekete geçmek için bir ışık bekleyenler… Yaz geldi, Hakan Altun yeni yolların rotasını yepyeni single çalışmasıyla ilan etti.

Kıpır kıpır altyapısı, harekete geçmek için bekleyenlere “Hadi!” diyen sözleri ile “Rota Yeniden Oluşturuldu” tam bir yaz şarkısı… Birbirinden hit eserleriyle aşıkların hüznüne, mutluluğuna, isyanına eşlik eden başarılı sanatçı bu kez eğlendirmeye geliyor.

Hakan Altun diskografisinin en çok dinlenen şarkılarından olmaya aday “Rota Yeniden Oluşturuldu”nun sözleri Hakan Altun’un kaleminden döküldü. Coşkulu yapısı ile herkesi dansa davet edecek şarkının müziğinde Hakan Altun ile birlikte başarılı prodüktör Aydın Kara imzası var. Yazın yeni hitine ait teklinin aranjesi de yine Aydın Kara’ya ait.