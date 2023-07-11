Yazın ışıltısı Clinique ile cildinizde!

Clinique, sizi cildinizde yazın ışıltısını yakalamanızı sağlayacak bir yolculuğa çıkarıyor. Yazın enerjisini cildinize taşıyan Clinique, ışıltılı bir cilt için ihtiyaç duyduğunuz her şeyi sunuyor ve yazın ışıltısını tam anlamıyla yansıtmanızı sağlıyor.

Clinique Ile Yazın Işıltısını Yakalayın: Even Better™ Işıltılı Makyaj Bazı ile Işıltılı Bir Cilt!

Işıldayan bir cilde sahip olmanın sırrı, doğru bir makyaj bazıyla başlar. YENİ Even Better™ Işıltılı Makyaj Bazı, güçlü formülüyle cildinizi adeta bir ışık kaynağına dönüştürüyor. Prizmatik aydınlatıcılarla zenginleştirilen hafif formülü, ışığı yansıtarak ışıl ışıl bir cilt görünümü sağlarken aynı zamanda cildinizi pürüzsüzleştiriyor ve aydınlatıyor. Üç farklı hyalüronik asit formu ile cildinizi nemlendirirken, Asetil Glukozamin ve C vitamini içeriğiyle cildin zamanla daha eşit tonlu olmasını sağlıyor. Anında daha ışıltılı ve pürüzsüz bir cilt görünümüyle yazın enerjisini cildinizde hissedin.

Even Better Glow Makeup SPF 15 Fondöten ile Yazın Işıltısı ve Koruma Bir Arada!

Yaz mevsiminin ışıltılı günlerinde, doğanın enerjisiyle bütünleşen cildinizde taze bir görünüm elde etmek istemez misiniz? Even Better Glow Makeup SPF 15 Fondöten, yazın ışıltısını cildinize taşımanın en güzel yollarından biri. İçeriğindeki pigmentler, cildinizi nemlendirirken aynı zamanda ışıltılı bir görünüme kavuşmasına yardımcı oluyor. Bu özel formül, cildinize taze ve canlı bir ışıltı sağlarken aynı zamanda makyajsızken bile cildinizi beslemeye devam ediyor. SPF 15 koruması ise güneşin zararlı etkilerine karşı cildinizi koruyor. Artık hem ışıltılı hem de güvende bir cilt için tek bir fondöten yeterli!

Yazın enerjisini ve ışıltısını Chubby Stick Nemlendirici Dudak Parlatıcısı ile Dudaklarınızda Hissedin!

Yazın enerjisiyle ışıldayan dudaklara sahip olmanın sırrı, Clinique'ın eşsiz dudak parlatıcılarında saklı! Clinique'ın Chubby Stick Nemlendirici Dudak Parlatıcısı, yazın enerjisini dudaklarınıza taşırken onları nemlendirir ve besler. Mango ve shea yağıyla zenginleştirilmiş bu formül, dudaklarınıza doğal bir dolgunluk ve yumuşaklık sağlarken aynı zamanda dudaklarınızın nem dengesini koruyor. Dudaklardaki çizgileri ve pullanmayı azaltır, dolgun ve ışıltılı bir görünüm elde etmenizi sağlar. Ayrıca kat kat uygulanarak rengin yoğunluğunu artırabilirsiniz. Siz sadece doğal, yumuşak ve dolgun dudaklarla değil, aynı zamanda yazın ışıltısını yansıtan bir gülümsemeyle ışıldamaya hazır olun!