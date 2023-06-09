Yaz tatilinde dijital güvenlik için ipuçları

Havaların ısınması ve okulların 16 Haziran’da tatile girmesiyle birlikte tatil hazırlıkları başladı. Sahte tatil siteleri ve villa dolandırıcılığı mağduru olmadan uygun bir tatil planladıysanız, tatilde de dikkat etmeniz gereken birçok nokta var. Tatilde güneşten korunmak için önlemler aldığınız kadar elektronik cihazları bekleyen çeşitli tehlikelere karşı da tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Cihazlarını ve kişisel verilerini korumayı ihmal eden kullanıcıların tatil keyfini yarıda kesmek zorunda kalabileceğine dikkat çeken Bitdefender Antivirüs Türkiye distribütörü Laykon Bilişim’in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, tatile çıkacakların, çocukların ve şirket çalışanlarının kendilerini dijital tehditlere karşı nasıl güvende tutacaklarını sıralıyor.

Tatile Çıkacaklar İçin Dijital Güvenlik Önerileri

1. Akıllı telefonunuza, tabletinize veya dizüstü bilgisayarınıza gelen güvenlik güncellemelerini mutlaka yapın.

2. Olası kimlik hırsızlığı saldırılarına karşı koruma sağlamak için tüm çevrimiçi hesaplarınızın parolalarını güncelleyin. Benzer olmayan, güçlü parolalar seçin. Ek olarak, çok faktörlü (MFA) veya iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) çözümlerini kullanabilirsiniz.

3. Hırsızlık veya cihazın güvenliğinin ihlal edilmesi gibi olasılıklara karşı verilerinizi her zaman yedekleyin.

4. Otelden ayrıldığınız zamanlarda veri hırsızlığını önlemek ve cihazlarınızı korumak için harici sabit diskler, dizüstü bilgisayarlar ve USB bellekler gibi cihazları otelinizde kasa gibi güvenli bir yerde bırakın. Cihazın gözetimsiz bırakılması veya kaybolması durumunda verilerinizi korumak için ise tüm mobil cihazlarınızdaki şifreleri ve PIN'leri etkinleştirin.

5. Restoranlarda, havaalanlarında, kafelerde veya otellerde halka açık ücretsiz Wi-Fi'lere bağlanmaktan kaçının. Ayrıca, parolalı ağları seçin ve çevrimiçi etkinliğin gizlice takip edilmesini önlemek için bir VPN kullanmayı unutmayın.

6. Tatilde internette gezinirken kötü amaçlı saldırılara karşı koruma sağlamak için Bitdefender Total Security gibi tüm cihazlarınızı koruyabilecek ödüllü bir güvenlik çözümü kullanın. Hesaplarınızda şüpheli etkinlikler olup olmadığını düzenli olarak takip edin.

7. Siber saldırganların herkese açık olarak cihazınıza bağlanmasını önlemek için cihazınızda otomatik Bluetooth bağlantısını devre dışı bırakın.

8. Kişisel olarak paylaştığınız bilgiler saldırganlar tarafından arkadaşlarınızı ve ailenizi dolandırmak için kullanılabilir. Bu nedenle, aktiviteleriniz ve konumunuz hakkında sosyal medya platformlarında paylaşım yaparken çok dikkatli olun.

Tatile Çıkacak Çocuklar İçin Dijital Güvenlik Önerileri

1. Kontrolü elden bırakmayın. Çocuğunuzun internet geçmişine ara sıra göz atın. Yaşına uygun olmayan bir içeriğe maruz kalıp kalmadığına dikkat edin.

2. Endişelerinizi açıkça paylaşın ve uyarın. Çocuğunuza bilgisayar, tablet ve akıllı telefon kullanımı ile ilgili kurallar koyun ve onlarla nelerden endişelendiğiniz hakkında konuşun. Neye izin verip neye vermediğinizi ve sebeplerini açıklayın. Çocuğunuzu müstehcenlik ve saldırganlık içeren spam mesajları, anlık mesajları ve e-postaları cevaplamaması konusunda uyarın.

3. Uygulamalara dikkat edin. Çocuğunuza mobil uygulamalar indirirken dikkatli olması konusunda öğüt verin. Uygulamaların bazıları saldırgan reklam yazılımları ve ücretli hatlara mesaj gönderen kötü amaçlı yazılımlar içeriyor olabilir. Oyunları ve uygulamaları sadece Google Play ve App Store gibi resmi uygulama mağazalarından indirin. Bilinçsiz uygulama içi satın almalar yapmalarını önleyin.

4. Gizlilik ayarlarını birlikte düzenleyin. Çocuğunuz sosyal medyada hesap oluştururken, gizlilik ayarları için ona yardımcı olun ve maruz kalacağı içerikleri kısıtlamak konusunda teşvik edin. Çocuğunuzun hangi sosyal medya sitelerini kullandığını bilin ve çevrimiçi arkadaşlarını gerçek hayatta da tanıdığınızdan emin olun.

5. Cihazlardaki kameralara izinsiz erişilmediğinden emin olun. Uygulama izinleri konusunda temkinli olun. Örneğin, bir el feneri uygulamasının kameraya erişmesi kesinlikle gerekmez. Kameraya erişmek isteyen uygulamaların izinlerini kontrol edin ve güvenilir olup olmadıklarını araştırın. Global güvenlik yazılımı şirketi Bitdefender Antüvirüs’ün “Web Kamerası Koruma” özelliği, bilgisayarınızın veya dizüstü bilgisayarınızın sahte uygulamalar tarafından kötüye kullanılıp kullanılmadığını tanımlar ve sizi, mahremiyetinizi ele geçirmeye çalışan siber suçlulardan korur.

6. Ebeveyn kontrolü içeren bir güvenlik yazılımı kullanın. Çocuğunuzun çevrimiçi aktivitelerini izleyebileceğiniz ebeveyn kontrolü içeren bir güvenlik çözümü edinin. Bitdefender Ebeveyn Kontrolü, uygunsuz içerikleri engeller, internet erişimini belli saatlerle kısıtlar ve ebeveynlere çocuklarının çevrimiçi aktivitelerini uzaktan görüntüleme imkanı sunar. Bitdefender Internet Security ve Bitdefender Total Security ürünlerinin içerisinde yer alan Bitdefender Ebeveyn Kontrolü aynı zamanda bağımsız bir uygulama olarak da mevcuttur.

Tatile Çıkacak Çalışanlar İçin Dijital Güvenlik Önerileri

1. Sosyal medyada paylaştıklarınıza dikkat edin. Bir şirket çalışanı tatilden herkese açık bir story ya da post paylaşıyorsa, bu bir bilgisayar korsanının ikna edici bir kimlik avı e-postası hazırlaması için yem sağlayabilir. İnsanlar tatillerde tedbiri elden bırakıyor. Rezervasyon yaptırdığınız tesisten gelmiş gibi görünen bir e-posta görürseniz, elbette onu açarsınız ve bu hem sizin hem de şirketiniz için ciddi bir güvenlik riski barından kötü niyetli bir bağlantı ve ek içerebilir.

2. Havaalanı ve otel gibi herkese açık Wi-Fi bağlantı noktalarından kaçının ve temkinli olun. Bu, siber güvenlik en temel kanunu ancak insanlar kayıtsız kalıyor ve tatildeyken halka açık Wi-Fi ağlarını kullanabiliyor. Yalnızca mecbur kalırsanız bu ağları kullanın ancak mutlaka VPN’i aktif hale getirmeyi unutmayın.

3. İş ile ilgili cihazlarınızı evde bırakın. İnsanlar genellikle tatilde güvenliği arka plana atabiliyor ve bu gerçek fiziksel cihazlarını korumayı da içeriyor. Hassas müşteri verileriyle dolu dizüstü bilgisayarınızı sahile götürdüğünüzü, tropik bir içecek almaya giderken bilgisayarınızı 5 dakika masanın üzerinde bıraktığınızı ve geri döndüğünüzde bilgisayarınızın olmadığını düşünün.

4. Şirket ağına geçici hesaplarla bağlanın. Şirket çalışanları, uzaktayken geçici kullan-at seyahat hesaplarını kullanmaya teşvik edilmelidir. Bu şekilde, hesabın güvenliği ihlal edilse bile artık şirket ağında aktif olmadığı için veriler korunacaktır.