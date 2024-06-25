Yaz rüzgarı Four Seasons Hotel Sultanahmet Süreyya Teras Lounge’de

Tarihi yarımadada misafirlerin buluşma noktası olan Four Seasons Hotel Sultanahmet, yaz aylarının dinamizmini ve enerjisini, hazırladığı eğlenceli ve lezzet dolu programlarla yansıtıyor. Otel, Executive Chef’i Özgür Üstün ve ekibinin yaza özel hazırladığı “Summer Pop-Up” lezzetlerini, Süreyya Teras Lounge’nin keyifli atmosferinde, DJ performansları eşliğinde yaşamaya davet ediyor.

Benzersiz manzarasıyla SÜREYYA Teras Lounge, imza kokteylleri ve lezzetli atıştırmalıkları ile dostlarla en özel buluşmalara ev sahipliği yapıyor. Mekân yaz boyunca perşembe, cuma ve cumartesi günleri sunacağı Summer Pop-Up lezzetleri ile saat 17:30-20:00 arasında konuklarını ağırlıyor.

Her perşembe günü ’DELICATESSEN’’ konsepti ile ızgara steak sandwich, yerel ve ithal peynir çeşitleri, şarküteri ürünleri, steak tartar istasyonu, Macar mutfağından ‘’Langos’, bruschetta, tostadas gibi lezzetler misafirlerle buluşuyor. SÜREYYA Teras Lounge, cuma günleri sushi, sashimi, nigiri gibi ürünlerin yanı sıra sebze ve deniz mahsullü tempura çeşitlerinin yer aldığı çok özel bir ‘’SUNSET SUSHI’’ menüsü ile misafirlerini gastronomik bir yolculuğa çıkarıyor.

Cumartesi günleri ise SÜREYYA’da sunulan ‘’ROOF TOP BBQ’’ konsepti ile en leziz et, balık tavuk ızgara çeşitleri ile dürüm ve ekmek arası sıcak sandviç seçenekleri misafirlerin keyifli sohbetlerine eşlik ediyor.

Yaz aylarında konuklarını eşsiz gün batımlarında ağırlayan bu özel mekân, miksolojistleri tarafından hazırlanan özel içecekleri eşliğinde DJ house müzikleri ile de etkileyici bir ortam vadediyor.

Rezervasyon ve detaylı bilgi için: +90 (0552) 402 31 00