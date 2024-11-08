Yasemin Sakallıoğlu: Sezonu açıyorum mizah mühendislerim

Yasemin Sakallıoğlu “Doğru Koca Nasıl Seçilir” isimli tek kişilik stand-up gösterisiyle sezonun ilk sahnesini almaya hazırlanıyor. BKM organizasyonuyla Bostancı Gösteri Merkezi'nde 13 Kasım’da seyircisiyle buluşacak olan ünlü komedyen iki saat boyunca izleyenlere kahkaha tufanı yaşatacak.

Sürpriz sahne performansı, kendi yaşamının birbirinden komik hikayeleriyle Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleşecek gösteride, mizahın yanı sıra müzik ve dans şovlarıyla görsel bir şölen de yaşanacak.

Ünlü komedyen sezonun ilk gösterisiyle hayranlarıyla buluşacak olmanın heyecanını duyduğunu söyleyerek, “Sezonu Bostancı’da açıyorum mizah mühendislerim. Kavuşacağımız günü iple çekiyorum” diyor.

Yasemin Sakallıoğlu, Bostancı Gösteri Merkezi’nin ardından 12 Ocak Londra, 9 Şubat Mannheim, 15 Şubat Köln ve 16 Şubat Amsterdam gösterilerini kapsayan Avrupa turnesine çıkacak.