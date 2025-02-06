Yasemin Sakallıoğlu sevgisi kar fırtına dinlemedi!

Yasemin Sakallıoğlu önceki gün ‘Doğru Koca Nasıl Seçilir?’ gösterisiyle Maximum Uniq Hall sahnesindeydi.

BKM organizasyonuyla gerçekleştirilen stand-up’ı izlemeye gelenler kar ve fırtına dinlemedi. İstanbul’da kar yağışı uyarısı verilmesine rağmen ünlü komedyenin hayranları salonu hıncahınç doldurdu. Yasemin Sakallıoğlu kendisini izlemeye gelen hayranlarına, ‘Uçak seferleri iptal oldu’, ‘yollar kapanacak’ dediler ama bakın salonu doldurduk. İyi ki geldiniz” sözleriyle teşekkür etti.



ELLERİYLE POĞAÇA PİŞİRDİ

Gösteri boyunca hayranlarına kahkaha dolu anlar yaşatan Sakallıoğlu’nu izlemeye gelenler arasında;

Gülse Birsel, Elçin Sangu, Derya Karadaş, Haki Biçici gibi isimler vardı. Kuliste kendisini ziyaret eden misafirlere ünlü komedyenin pişirdiği poğaça ve kekler ikram edildi. Sakallıoğlu, “Bir gün hayalim beni izlemeye gelen tüm hayranlarıma poğaça yapmak” dedi.

(Elçin Sangu)

TURNESİ DEVAM EDİYOR

Yasemin Sakallıoğlu, kahkaha dolu gösterisiyle hem yurtiçi hem de yurtdışında hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor.

(Gülse Birsel)

Gösteri, 9 Şubat Mannheim, 15 Şubat Köln, 21 Şubat Adana, 27 Şubat Bostancı Gösteri Merkezi,

(Derya Karadaş - Haki Biçici)

6 Mart Moi Sahne ve 22 Nisan’da Amsterdam’da sahnelenecek.