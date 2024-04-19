Yasemin Özilhan’ın parlak saçlar için ilham perisi : Olaplex

Olaplex marka elçisi Yasemin Özilhan, göz alıcı saçlarının sırrını açıklıyor!

Favori Olaplex ürünlerinden N°9 Bond Protector Nourishing Hair Serum ile sizin de saçlarınız her an parlak ve yumuşacık oluyor. Lider prestij saç bakım markası Olaplex, ilk Türk marka elçisi Yasemin Özilhan ile güçlü, sağlıklı ve parlak saçlarının sırrını açıklıyor.  

Olaplex’in Patentli Bağ Güçlendirme Teknoloji’siyle geliştirilen ürünlerinden olan ve Yasemin Özilhan’ın da favorilerinden N°9 Bond Protector Nourishing Hair Serum, daha parlak ve yumuşak saçların şifresini çözüyor. Antioksidan içeren formülüyle saçları 232 dereceye kadar ısıya karşı koruyan ve 48 saat boyunca hava kirliliğine karşı kalkan oluşturan serum, saçlara parlaklığını ve yumuşaklığını geri kazandırıyor.  

Bukleleri belirginleştirirken saçların daha kolay şekillenmesini sağlayan N°9 Bond Protector Nourishing Hair Serum, Yasemin Özilhan ile ortak güzellik sırrınız oluyor.  

Fiyat: 1.290 TL

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