Yasemin Öğün'ün mağaza açılışı cemiyet ve moda tutkunlarını buluşturdu

‘Modern Nostalgia’ koleksiyonu, geçmişin zarafetini günümüz modası ile buluşturarak, Muse For All’ın kusursuz işçiliğini ve dikkat çekici tasarım anlayışını yansıtıyor. 90’ların günlük ihtişamı, 80’lerin cesur renkleri, 70’lerin tığ işi detayları ve 40’ların askeri unsurları bu koleksiyonda harmanlanıyor. Siyah ve beyazın yanı sıra yağ sarısı, limon, oker ve altın tonları koleksiyona canlılık katarken, beyazdan maviye geçen tonlar ve parlak renkler yazın tazeliğini ve heyecanını ortaya koyuyor.

Muse For All ; pırlanta ve altının kusursuz işçilikle tasarlanan ilk mücevher koleksiyonunu düzenlenen bu özel etkinlikte büyük beğeni topladı.

Farklı oval formlarda 5 modelden oluşan kapsül mücevher koleksiyonu; zamansız zarafeti ve sofistike lüksü günün her anında yaşamak isteyen kadınların stilini tamamlayan güçlü bir unsur olarak tasarlandı.

Sevilen tasarımlarıyla yurt dışına açılmayı hedefleyen Muse For All markasının tasarımcısı ve kurucusu Yasemin Öğün; moda ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerini Zorlu Center’daki yeni mağazasında ağırladı. Aralarında Ahu Orakçıoğlu, Ayşegül Toplusoy, Tuba Develi, Özlem Avcıoğlu, Pelin Kaya, Elif Eren, Nuran Erçil, Hacer Pala, Banu Savcı, Aslı Ekşioğlu, Seda Vardar, Mehtap Ferah, Burcu Şendir , Katre Turan, Begüm Özer , İlkem Topçuoğlu , Sinem Sak, Cihan Şensözlü, Neşe Gönül, Nazlı Kayran gibi tanınmış cemiyet üyelerinin de bulunduğu davetliler, Muse For All'ın yeni sezonda tasarımlarını ilk kez görme fırsatı buldu. Etkinlik, misafirlere koleksiyonun ruhunu ve zanaatını yakından deneyimleme imkânı sunarak büyük beğeni topladı.

Muse For All’ın Zorlu Center’daki pop-up mağazası ağustos ayının sonuna kadar açık olacak. Koleksiyonla ilgili daha fazla bilgi için https://museforall.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.