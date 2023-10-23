Yasak aşkları ortaya çıkan Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun bir kez daha Nişantaşı'nda görüntülendi

Snob Magazin'in özel haberine göre; Geçtiğimiz haftalarda Snob Magazin'in ortaya çıkardığı; Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun, bir kez daha objektifimize yakalandı.

Magazin gündeminden düşmeyen Ümran Seyhan ile Kenan Tosun, bir kez daha Nişantaşı'nda görüntülendi.

Halen Serpil Tosun ile evli olan Kenan Tosun, gazetecileri görünce panik oldu.

Kenan Tosun, sevgilisinin yanından ayrılıp, başka bir yöne ilerledi. Ümran Seyhan ise hiçbir soruya cevap vermedi.



Serpil Tosun ile Ümran Seyhan'ın yazlıktan arkadaş olduğu ortaya çıkmıştı.

Seyhan'ın kızı Serenay Sarıkaya ile Tosun'un kızı Cansu Tosun, konuyla ilgili sorulara cevap vermemişti.



Serpil Tosun ise '2. Sayfa'ya, "Her şey doğru. Konuşacak bir durum yok . Allah’a havale ediyorum onları" demişti.