Yaratılış Projesi 8 Mart'ta sanatseverlerle buluşacak

Usta müzik adamı Alper Kömürcü'nün kurucusu olduğu Elma Şekeri Prodüksiyon'un dev yapımı Yaratılış Projesi, 8 Mart 2024 Cuma günü sanatseverlerle buluşacak

Yaratılış, ancak Allah'a inanarak yaşanan bir hayatın anlamlı olabileceğini ve Kur'an-ı Kerim'in mucizelerini anlatan, görsel ve işitsel sanatların tüm imkanlarını kullanarak, detaylarıyla seyircisini etkileyen modern bir projedir.

Prof. Caner Taslaman, yıllar içerisinde sahip olduğu tüm birikimlerini, her kesimin anlayacağı sadelik ve vuruculukla özetlediği metinlerini dinleyiciye anlatırken, bu metinlerin duygusal ifadelerin, özel olarak Alper Kömürcü tarafından bestelenen, Türk motifleriyle süslenmiş , uluslararası armoni ve orkestrasyonlarla renklendirilmiş müzikler eşlik etmektedir.



DÜNYADA ve TÜRKİYE'DE YAPILMIŞ BİR BENZERİ YOK

Yaratılış Projesi'nde 8 Mart tarihinde önce ilk 4 eser sanatseverlerle buluşacak. Bugüne kadar projenin benzeri Türkiye'de ve Dünya'da yapılmadı, hiçbir şekilde örneği yok.



İPEK AÇAR "YARATILIŞ"I SESLENDİRDİ

İpek Açar, projeye konuk olarak, albüme ismini veren eseri Yaratılış'ı seslendirdi. İpek Açar, bebeğini kucağına almasının hemen ardından, önümüzdeki hafta 2 gün, İstanbul'da klip çekimleri için kamera karşısına geçecek.