“Yanlış anlaşılmasın ablam değil annem”

İlk defa Cem Adrian konserine geldiğini belirten Aleyna Kalaycıoğlu, en sevdiği şarkının "Kül" olduğunu belirtip, anne-kız "Bugün ağlayacağız galiba." diye espri yaptı.

Annesi, Aleyna'nın arabesk bir şarkı yapmasını istediğini ifade ederek, “Ben istiyorum, yeni jenerasyon istemiyor.” şeklinde konuştu. İlk defa arabesk bir şarkı yapacağı için heyecanını dile getiren Aleyna Kalaycıoğlu, “Büyük bir kitlenin beğeneceği bir şarkı olacak.” dedi.

Zuhal Hanım’a Aleyna’nın en sevdiği parçası sorulduğunda, “Bana Cevap Ver” olduğunu ve o şarkıyı arabada en az üç kez dinlediğini belirtti. “Beraber bir düet gelir mi” sorusu üzerine Zuhal Kalaycıoğlu, “Hayır, ben Karadenizliyim, o yüzden olmaz.” diyerek esprili bir yanıt verdi.

Yazın çalışmaktan tatil yapamadığını belirten Aleyna Kalaycıoğlu, tatil planlarını önümüzdeki seneye ertelediğini ifade etti.