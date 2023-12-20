 Yalı Çapkını ile Sakla Beni dizisi birleşiyor

Ceyda Düvenci, İrem Altuğ'la olan sohbetinde iki dizi arasında önümüzdeki günlerde gerçekleşecek çok önemli bir detaya değindi. Sakla Beni adlı dizide Filiz karakterini canlandıran Ceyda Düvenci: "Sakla Beni ile Yalı Çapkını birleşiyor. Aynı yapım şirketinde olduğumuz için, hikaye ve karakterler biraraya gelecek. Repliklerimde daha önce Yalı Çapkını'ndaki karakterlere göndermeler vardı..." dedi.

NE DEMİŞTİ?

Filiz (Ceyda Düvenci) karakteri Sakla Beni'de kızı Naz'a (Asude Kalabek) "Sen farkında mısın insanlar Seyran ve Ferit'in düğünü için hala nasıl konuşuyor? Kız ikinci kez evlendi Ferit'le. Bak nasıl düğün yaptı kendine, hala konuşuluyor. Evler, arsalar, yalılar! O eğitimsiz sonradan görme babası Korhanlardan neler aldı!" demişti.