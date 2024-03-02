Yağmur Yüksel suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı!

'Kan Çiçekleri' dizisinde Dilan karakterini canlandıran Yağmur Yüksel, hakkında hakaret içerikli kötü yorumlar yapan kişiler için suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

Oyuncu, Instagram'dan açıklama yaptı.

Yüksel, "Son zamanlarda şahsıma yönelik sadece basit bir şekilde hakaret olarak nitelendirilemeyecek söylem ve sözlere hayretle, üzülerek şahit olmaktayım. Bu süreçte kalplerin ne kadar kötüleşebileceğini gördükçe yüzümü iyi kalplere ve sevenlerime çevirdiğimi bilmenizi isterim. Bununla beraber tüm bu hakaretlere karşı avukatım Volkan Alkılıç aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığı ve mahkemelerimiz nezdinde hukuki girişimlerimizi başlattığımızı; tüm bu yapılanların Türk yargımız nezdinde cezasız kalmayacağına inancımla kamuoyuna saygıyla sunarım" ifadelerini kullandı.