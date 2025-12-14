Yağmur Tanrısevsin yeni evi için tablo baktı

Yağmur Tanrısevsin, yeni taşındığı evi için tablo baktı.

Oyuncu, Nişantaşı'ndaki DG Art Galeri'ye gitti.

Galerinin sanat danışmanı Arzu Gündoğdu, Tanrısevsin'e tablolar hakkında bilgi verdi.



Oyuncu kimliğinin yanı sıra seramik atölyesi olan ve seramik çalışmaları yapan oyuncu, yeni evini sanatla iç içe yapmak için harekete geçti.

Çekimleri Makedonya'da gerçekleşen 'Benim Adım Aylamaz' dizisi setinden sonra İstanbul'a gelir gelmez yeni eviyle ilgilenen Tanrısevsin, evinin duvarlarını tablolarla süslüyor.