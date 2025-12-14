  • Video Galeri Foto Galeri
Alina Boz Kuruluş Orhan'a dahil oldu

Yeni hikayesi, kurulan müthiş dünyası ve güçlü oyuncu kadrosuyla sezona bomba gibi giren Kuruluş Orhan’ın oyuncu kadrosuna çok önemli bir isim katıldı. Yayınlanan bölümleriyle izleyicilerin nefesini kesen, yeni bölümleri merakla beklenen Kuruluş Orhan’ın kadrosuna başarılı oyuncu Alina Boz katıldı. Alina Boz dizide Bizans İmparatorunun kızı Prenses Asporça’yı canlandıracak.

İHTİŞAMIN ASİ VE MAĞRUR YÜZÜ: PRENSES ASPORÇA GELİYOR
Bizans sarayının akıllı ve disiplinli prensesi Asporça, babasını kurtarmak ve Türklerin yükselişini durdurmakta kararlıdır.
Prenses Asporça katı bir disiplinle yetişmiş, ihtişamın içinde çelik bir irade kazanmıştır. Şimdi, imparatorluğun ayakta kalması ve Kayıların ilerleyişini durdurmak için tüm gücüyle sahneye çıkıyor.

Başarılı oyuncu Alina Boz, Kuruluş Orhan dizisinin 17 Aralık Çarşamba akşamı yayınlanacak yeni bölümünde “Prenses Asporça” karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen’in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu’nun üstlendiği Kuruluş Orhan, yayınlanan bölümleriyle seyirciden büyük ilgi görürken, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

 

 

