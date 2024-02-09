Wilma Elles 'katmerci' oldu 

Güzel oyuncuya şarkıcı Umut Açıkgöz de eşlik etti. Gaziantep Katmerciler Derneği Başkanı olan Onur Özsert, Wilma Elles’e katmer yapmanın püf noktalarını gösterdi. Tezgah başında 40 yıllık ustalara taş çıkaran Wilma Elles’in yaptığı katmerler konuklardan da büyük ilgi gördü.

“HER ÖĞÜNDE TATLI YİYORUM, KİLO ALMIYORUM”

Kısa bir süre önce 3. bebeğini kucağına alan Wilma Elles, formda haliyle dikkat çekti. Elles, “Tatlı benim için vazgeçilmez. Neredeyse her öğünde tatlı yerim. Özellikle de katmere bayılırım. Bu kadar tatlı yememe rağmen hiç kilo almıyorum. Bu da benim şansım” dedi.

Ünlü tatlıcı Onur Özsert'in işletmesi Metanet Katmer Tatlıcısı, Çengelköy'de yeni şubesini açtı. Muhteşem bir törenle gerçekleşen açılışa birçok ünlü konuk katıldı.

DUBAİ'DE YENİ ŞUBE HEYECANI

İstanbul'daki yeni şubesiyle birlikte Dubai'de de yeni bir şube açacaklarını duyuran Onur Özsert, babadan oğula geçen baklavacılık geleneğini yaşatarak Gaziantep lezzetlerini tüm dünyaya tanıtmayı hedefliyor.

ONUR ÖZSERT: HERKES MUTLAKA TATLILARIMIZI DENEMELİ

Ünlü tatlıcı, işlerini kaliteli ve uygun fiyatlara sunduklarını belirterek, Antep baklavası ve diğer şerbetli tatlılarla büyük bir üne sahip olduklarını ifade etti. Tatlıseverleri lezzet tutkunlarıyla buluşturarak , herkesi tatlılarını denemeye davet eden Özsert, geniş tatlı çeşitliliğiyle müşterilerine lezzet şöleni sunuyor.

Armağan Baysal'ın düzenlediği açılışa ünlü sanatçılar, tanınmış iş insanlar, siyasetçiler, söz yazarı ve yorumcu Alaattin Ergün ve fenomen kırmızı oje gibi isimler katılımıyla açılışa renk kattı.