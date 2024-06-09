Wilma Elles: İstanbul aşığıyım

Beyoğlu’nun gözde mekanlarından ve sahip olduğu manzarası ile adından söz ettiren Ayramin Hotel’in roof katında bulunan N’Evet’te “Yaza Merhaba” partisi düzenledi. Evren Göz ve Şeniz Ulusoy’un koordinatörlüğünde Göz Medya bünyesindeki partiye ünlü oyuncu Wilma Elles ve eşi Mehmet Şah, oyuncu Bahtiyar Engin ve kız arkadaşı Derya Kahya TRT spor yorumcuları, spikerleri ile Bein Sports, Ekol TV haber spikerleri katıldılar. Sunucu ve müzisyen Orkun Yazgan’nın şarkıları ile müzik keyfi yapan davetliler panoramik İstanbul manzarasının keyfini yaşadılar.

Katıldığı partide mekandaki İstanbul manzarasını seyre dalan Wilma Elles bir İstanbul aşığı olduğunu belirterek “Ben bu şehre aşığım. İstanbul aşığıyım ve vakit buldukça manzarası güzel mekanlarda vakit geçirmeyi İstanbul’u seyretmeyi seviyorum” dedi. Eşi Mehmet Şah lezzetli yemeklerin tadına bakan Wilma Elles mekan da bol bol mezelerin tadına baktı ve kebap yedi.