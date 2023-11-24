Wilma Elles dördüncü çocuk açıklaması

Organizasyonunu Behrem Turan Ajansın yaptığı bu yıl dördüncüsü düzenlenen Vizyoner Markalar Defilesi İzmir Ege Palas Otel'de gerçekleşti. Ünlü mankenler Wilma Elles, Yağmur Ayaz ve Şebnem Schaefer'in baş mankenligini yaptığı defilenin koreografisini Behrem Turan üstlenirken 9 farklı firmanın yeni sezon gelinlik nişanlık kaftan ürünleri tanıtıldı.

Ekim ayında üçüncü çocuğu Tiara Manolya'yı kucağına alan Wilma Elles, kızını da İzmir'e getirdi. Wilma podyumdayken kızı de kulisteydi. Defile sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Wilma Elles "Bu defile bana uğurlu geliyor. Geçen sene bu defileden hemen sonra evlenmiştim. İki ay önce de kızım dünyaya geldi. Üçüncü çocuktan sonra annelik bana daha da kolay gelmeye başladı. Dördüncü çocuğa da hazırım" dedi.