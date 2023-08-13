Wilma Elles doğacak bebeğinin cinsiyetini açıkladı 13.08.2023 18:46 Wilma Elles doğacak bebeğinin cinsiyetini açıkladı. İşte detaylar... 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde 'Caroline' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Wilma Elles, geçtiğimiz aylarda avukat Mehmet Şah Çelik ile evlenmişti. Oyuncu, hamile olduğunu açıklamıştı. Elles, Kerem Göğüş'ten olan ikizleri Milat ve Melodi'den sonra kız bebek geleceğini söyledi. Oyuncu, mutlu haberi Instagram'dan verdi. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN Wilma EllesMehmet Şah Çelik