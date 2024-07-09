Wanda Nara'nın, Icardi'ye boşanma davası açtığı iddia edildi! Takipten çıktı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sadece maçlardaki performansıyla değil, eşi Wanda Nara'yla da sık sık gündeme geliyor.

Icardi sayesinde herkesin "yenge" diye hitap ettiği Wanda Nara, sosyal medya paylaşımlarıyla düzenli olarak tüm gözleri üzerine çekmeye başarıyor.

KRİZİN SEBEBİ ŞARKICI L'GANTE

Ciudad Magazine'in iddiasına göre Wanda Nara Icardi'ye boşanma davası açtı. Üstelik iddiaya göre, 10 yıllık ilişkiyi sona getiren kişi çiftin daha önce de büyük bir kriz yaşamasına sebep olan şarkıcı L'gante oldu.

Wanda Nara, Icardi'den ayrılır ayrılmaz nispet yapar gibi L'Gante'nin klibinde oynamış, oldukça samimi görüntüler vermişti. Wanda Nara'nın çoktan kararını verdiği ve TN Show isimli kuruluşa boşanmayı doğruladığı söyleniyor.

ICARDİ'NİN TÜM MÜLKLERİNİ İSTİYOR

Ayrıca Galatasaray'ın yıldızından tüm mülkleri Wanda'ya bırakacağına dair bir kâğıt imzalaması isteniyor olduğu iddia edildi.

SOSYAL MEDYADA TAKİPTEN ÇIKARDI

Wanda Nara, Icardi’yi sosyal medya hesabından takipten çıkarmış. Icardi ise Nara’yı hala takipte.