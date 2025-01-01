Volkan Konak: Uçak fobimi yendim

Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Konak, "Buraya gelen siz değerli fedakar basın emekçilerine teşekkür ediyorum. Her sene yılbaşında iyi dilekler sunuluyor ama önemli olan sağlık ve huzur. Umarım yeni yıl 2024'ten daha iyi geçer. 2024 bizim için sancılı geçti, bizi biraz üzdü. 2025'in çok daha güzel geçmesini diliyorum." dedi.

"BASİT VE YALIN YAŞIYORUM"

"2024'te geride bırakmak istedi bir küskünlük ya da kırgınlığınız var mı?" sorusunu Konak, "Ben çok basit ve yalın yaşıyorum. Eğer böyle yaşar ve hayatındaki trafiği azaltırsan, çok fazla kırgınlığın da olmuyor. Kimseyle bir sorunum yok, herkesin yolu açık olsun." diye yanıtladı.

"UÇAK FOBİMİ YENDİM"

"Kıbrıs'a uçakla mı yoksa karavanla mı geldiniz?" sorusuna, "Kıbrıs benim aşkım. Son 20 yıldır en çok gelenlerden biriyim. Kıbrıs'a gidip gelerek uçak fobimi yendim." diyerek cevap verdi. Röportaj sonrası sahneye çıkan başarılı sanatçı misafirlerine unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşattı.