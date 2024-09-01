Volkan Konak: Sahnede gençleşiyorum

Volkan Konak: Sahnede gençleşiyorum. İşte detaylar...

Volkan Konak, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Chamada Prestige Hotel'de sahne aldı.


Konak, "Kıymetli dostlarım, gözleri öpülesi kardeşlerim, bayramınızı tebrik ediyorum.


Dini ve milli bayramlarımız önemlidir, değerlidir. Hepimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun" sözleriyle konserine başladı.

 

İki saat süren sahne performansında şarkıları, şiirleri, hikayeleri ve fıkraları ile dinleyenlere keyifli anlar yaşatan başarılısanatçı, "Sahnede olmaktan çok keyif alıyorum. Adeta gençleşiyorum" dedi.

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