Uzmanlardan Ebeveynlere Güçlü Bir Bağışıklık Sistemi İçin Tavsiyeler

Türkiye genelinde 19 milyonu aşkın çocuk 2025-2026 eğitim yılı için sınıfları doldurdu. Covid-19 salgını sonrası arkası kesilmeyen yeni virüsler yüz binlerce çocuğu yatağa düşürürken, uzmanlar yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin bağışık sistemini güçlü tutmak için aileleri uyarıyor.

Okulların açılmasıyla beraber toplu taşıma araçları, öğrenci servisleri ve tabi derslikler çocuklar için salgın hastalıklar açısından önemli riskler taşıyor. Kış mevsimiyle beraber kendini gösteren üst solunum yolu enfeksiyonları ve gribal rahatsızlıkları önlemenin yolu bağışıklığı güçlü tutmaktan geçiyor.AksuVital Uzm. Diyetisyen Nida Acar sınıflarda hastalık riski artmasına dikkat çekerken, güçlü bir bağışıklık sisteminin her zamankinden daha önemli olduğunu vurguladı. Ailelere seslenen Uzm. Dyt. Acar şu tavsiyelerde bulundu:

1. Renkli Beslenmenin Gücü – Sadece Vitaminler Değil, Bitkisel Bileşiklere de Şans Verelim.

Portakal, kivi ve çilek gibi C vitamini kaynaklarının yanı sıra; yaban mersini, nar ve böğürtlen gibi meyvelerin antioksidan kapasitesi çok yüksektir. Antioksidanlar, bağışıklık hücrelerini serbest radikallerden korur. Ayrıca koyu yeşil sebzelerde bulunan lutein ve zeaksantin, sadece göz sağlığı için değil, bağışıklığın düzenlenmesinde de rol oynar. Beslenmemize eklemeyi unutmayalım.

2. Propolis – Doğal Bağışıklık Destekçisi Olmadan Olmaz.

Propolis, arılar tarafından üretilen ve antimikrobiyal, antioksidan özellikleri olan doğal bir takviyedir. Araştırmalar, propolisin bağışıklık hücrelerini aktive ettiğini ve solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu etkisi olabileceğini gösteriyor. Özellikle okul çağındaki çocuklarda, kış aylarında propolis destekli şurup veya damlalar bağışıklığı güçlendirebilir.

3. D Vitamini

D vitamini, sadece kemik sağlığı için değil; bağışıklık sistemini düzenleyen T hücrelerinin çalışması için de oldukça kritik bir öneme sahip. Kışın kapalı alanlarda zaman geçiren çocuklarda D vitamini eksikliği bağışıklığı zayıflatabilir. Aman bu kısmı atlamayalım.

4. Çinko ve Selenyum – Sessiz Bağışıklık Kahramanlarımız

Çinko bağışıklık yanıtını güçlendirirken, selenyum da vücudu viral enfeksiyonlara karşı korur. Çoğu ebeveyn bunu atlar, oysa fındık, kabak çekirdeği ve tam tahıllar en iyi selenyum kaynaklarıdır. Çocuklarımızın çantasından eksik etmeyelim.

5. Uyku ve Bağışıklık Arasındaki Bağlantı

Yeterli uyku, antikor üretimini artırır ve bağışıklık hafızasını güçlendirir. 6–12 yaş çocukları için ideal uyku 9–12 saattir. Kısa uykular bile hastalık riskini artırabilir. Uyku düzenimiz bu noktada oldukça önemlidir.

6. Stres ve Sosyal Bağışıklık

Okula dönüş bazen stresli olabilir. Ancak az bilinen bir bilgi: Çocukların ruhsal stresi yüksek olduğunda bağışıklık hücreleri daha az aktif hale gelir. Günlük oyun, resim, müzik veya aileyle geçirilen kaliteli zaman bağışıklığı güçlendirir. O nedenle takviyelerin yanı sıra ailece kaliteli vakit geçirmek de çocukların hem sosyal yönünün hem psikolojik yönünün hem de bağışıklığının pekişmesinde oldukça önem arz etmektedir.

7. Takviye Önerileri – Dozunu Doğru Ayarlamak Önemli

Doz önemli ama size uygun dozu bulmak için mutlaka doktorunuz veya diyetisyeninize danışın. Bilimsel literatürlere bakarsak:

C vitamini: Günlük 100–200 mg yeterli olabilir.

D vitamini: Kış aylarında 600–1000 IU, doktor kontrolünde idealdir

Probiyotikler: Özellikle Lactobacillus ve Bifidobacterium türleri tercih edilebilir.

Çinko & Selenyum: Eksiklik durumunda doktor tavsiyesiyle desteklenmeli.

Ufak Ama Etkili İpucu: Çocuklara her sabah “bağışıklık kahvaltısı” hazırlayın: Yulaf, yoğurt, taze meyve ve birkaç kuruyemiş. Hem lezzetli hem de bağışıklık destekleyici!