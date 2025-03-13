Uzak Şehir'in sosyetik misafirleri

Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba'nın başrolünü paylaştığı Uzak Şehir dizisine sosyetik isimleri ziyarette bulundu.

Cemiyetin hayatının ünlü isimleri, reyting rekoru kıran projenin çekimlerinin gerçekleştiği Mardin Midyat'a gitti.



Kanal D'nin sahibi Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören'in ev sahipliğindeki geziye Sevim Uyar, Begüm Şen ve Zeynep Yılmaz gibi isimler katıldı.



Cemiyet dünyasının ünlü isimleri, dizinin çekildiği yerleri gezip, oyuncularla sohbet etti.



O anları Instagram'dan paylaşan Zeynep Yılmaz, "Uzak Şehir'in büyüsüne Mardin ve Midyat'ta tanık olduk. Tarihin fısıltıları, taşların sırrı… burada zaman başka akıyor.Set bahaneydi, Midyat şahane" notunu düştü.