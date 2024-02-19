Ustalarla Türk müziği atölyesine müzik tutkunlarından muhteşem ilgi

Katılımcılara nota, dizi, makam ve usul gibi temel kavramları aşılayan Taşçı, Türk müziğinin teorik dünyasını aydınlattı. Hüseyin Cem Durak, tasavvuf müziğinin mistik atmosferini sunarken, Şennur Dinleyen sesin büyüsünü aktardı. Münip Utandı, yorum tekniklerinin inceliklerini paylaşırken, Eda Karaytuğ ise gazel geleneğinin inceliklerini açığa çıkardı.

İLKİM KARACA'DAN AYLİN ŞENGÜN TAŞÇI'YA ÖVGÜLER

Etkinliğe katılanlar arasında Cem Karaca’nın eşi İlkim Karaca da bulunuyordu. Karaca, “Aylin Şengün Taşçı’nın korosunda olmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Eserleri bir radyo sanatçısı gibi öğreniyoruz. Sesine, icrasına müzik bilgisine aşığım. Çok önemli öğrenciler yetiştirdi, çok önemli projelere imza attı ve imza atmaya devam ediyor” dedi.

Etkinlik, müzisyenlerin katılımcılarla birlikte şarkı söylemesiyle son buldu.

TÜRK MÜZİĞİNDE BİR İLK

Doç. Dr. Taşçı, bu etkinlikle Türk müziğinde daha önce hiç denenmemiş bir çalışmayı gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Türk Müziği Atölyesi diye başladık ve bunun içine Türk müziğinin teorik bilgilerinden tutun da sesin nasıl kullanılacağına ilişkin pratiklere ve bir şarkının, bir gazelin, klasik tarzda bir eserin nasıl yorumlanacağına ilişkin çalışmalar yaptık. Ayrıca ritim ile nasıl bendir vurulacağına ilişkin pratikler gerçekleştirerek Türk müziği anlamında sabahtan akşama kadar süren çok güzel bir bütünlük ortaya çıkardık. Tasavvuf müziğimizi de bu seçeneğe ekledik. Gelen herkes çok büyük bir mutluluk duydu." diye konuştu.

Taşçı, yeni müzik çalışmaları içinde olduğunun altını çizerek, "Cumhuriyet dönemindeki fasıl müziğimizi gündeme getireceğiz ve o dönemin bestekarlarının eserlerinden oluşan bir repertuar hazırlıyoruz. Buna bağlı olarak yine o dönemin kıyafetleriyle farklı görsel şölen ortaya çıkacağız." ifadesini kullandı.