Usta sanatçılarla Türk müziğinin derinliklerine yolculuk
Türk müziğinin zengin mirasını ve sanatının derinliklerini keşfetmek isteyenlere, ilginç bir deneyim yaşatılacak. Usta sanatçılar ilk kez Türk müziğini uygulamalı olarak meraklılarına öğretmek için bir araya geliyor. Her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçılar Münip Utandı, Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı, Eda Karaytuğ, Şennur Dinleyen ve Hüseyin Cem Durak rehberliğinde gerçekleşecek olan etkinlikte herkes, Türk müziğinin temel kurallarını bir günde öğrenme şansı bulacak.