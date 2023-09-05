Usta oyuncu Mehmet Ulay hayatını kaybetti

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bir yıldır akciğer kanseriyle mücadele eden Mehmet Ulay Almanya’da vefat etti.

MEHMET ULAY KİMDİR?

Mehmet Ulay, 1947 yılında Antalya ilinin Alanya ilçesinde doğmuştur. İstanbul Kabataş lisesinden 1965 yılında mezun oldu.

Mehmet Ulay, 1963 yılında Devlet Tiyatrolarında sahneye çıkmaya başladı. 1964 yılında da Ankara Sanat Tiyatrosunda “Ayak Bacak Fabrikası” oyununda rol alarak profesyonel oldu. 1969 yılında İngiltere‘ye giderek Oldwick Theater’da görev aldı. 1971 yılına kadar burada çalıştıktan sonra Ankara‘ya döndü ve yeniden Ankara Sanat Tiyatrosu bünyesinde, müdürlük, oyunculuk ve yönetmen yardımcılığı yaptı.

Bir süre sonra tekrar yurtdışına giderek Almanya ve Amerika‘da tiyatro üzerine araştırmalar yapan Ulay, dönüşünden sonra sinema, dizi ve tv reklam filmlerinde rol aldı.

Mahallenin Muhtarları, Süper Baba, Ruhsar, Doktorlar, Arka Sıradakiler gibi birçok önemli yapımda rol alan Mehmet Ulay, aktif olarak sanat yaşamında devam etmektedir.

2014 yılında “Şimdi Onlar Düşünsün” adlı dizide Şafak Sezer, Açalya Samyeli Danoğlu, Gökçe Özyol, Asiye Dinçsoy, Ferdi Kurtuldu, Melis Tüzüngüç, Lemi Filozof ile birlikte rol aldı.