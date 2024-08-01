Üsküdar Anadolu Spor Kulübü Kadınlar 3. Ligi'nde Türkiye Şampiyonu oldu

Kadınlar 3. Ligde şampiyon olarak  2. Lige yükselen Üsküdar Anadolu Spor Kulübü, önceki akşam Küçük Çamlıca’daki Gönül Bahçesi’nde şampiyonluk kutlaması yaptı. 

Üsküdar Anadolu Spor Kulübü Başkanı Erkan Kolcuoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen kutlama yemeğine Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, iş adamları Fatih Güner, Mahmut Ekşi, Ferhat Katmer ve çok sayıda davetli katıldı.

Üsküdar Anadolu Spor Kulübü Başkanı Erkan Kolcuoğlu, oyuncuları ve tüm teknik ekibi tebrik etti.  

TÜRK FUTBOLUNDA DEVRİM GERÇEKLEŞTİRDİK 

Türkiye Futbol Federasyonu’nda yeni yapılan seçimler sonrasında başkan  seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yönetim kurulunda TFF Başkan Vekili olarak görev alan Mecnun Otyakmaz, “Türk futbolunda yeni bir döneme girdik. Futbolumuzda oluşan kutuplaşmayı sonlandırıp birlik beraberlik içerisinde hizmet edeceğiz. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile geçmişte aramızda tartışmalar olmuştu. Ancak gelen samimi teklif sonrasında ülkemiz futbolu için birlikte çalışmayı kabul ettik. Küskünlükleri geride bırakarak Türk futbolunda devrimi gerçekleştirdik” dedi. 

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