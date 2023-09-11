Ürgüp'te İlyas Yalçıntaş rüzgarı

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İlyas Yalçıntaş samimi açıklamalarda bulundu.

''İNCİRLER'' İLE BAŞLADIM ''KİVİLER'' İLE FİNAL YAPACAĞIM

Yaklaşık bir buçuk ay önce ''Yasak Elma'' adlı şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunan genç sanatçı, ''İncirlerden elmaya geçmişsiniz. Sırada ne var?'' şeklindeki esprili sorusuna ''İncirlerle başladık, sırada karpuzlar ve armutlar var. Tropikal meyvelerden muz ve en son kiviler ile final yapacağız.'' esprisi ile yanıt vererek samimiyetini ortaya koyarken, İncirler olana kadar aşkın bittiğini, yalnız ama iyi olduğunu dile getirdi.

Önümüzdeki hafta yeni şarkısına klip çekmek için sete çıkacaklarını dile getiren İlyas Yalçıntaş, farklı bir tarz denediğini ifade etti.

RAPİ SEVERİM AMA RAP YAPMAM

Rap ile arabeskin birlikteliğini hoş karşılamadığını söyleyen İlyas Yalçıntaş, ''Geçtiğimiz günlerde Adele'in bir röportajını izledim. ''Biz Tiktok'a müzik yapacaksak, bizim neslimize kim müzik yapacak?'' Bende onunla aynı fikirdeyim. Rapi severim dinlerim ama rap yapmam, benim kulvarım farklı. Raple arabeskin birlikteliğine gelince... Dinleyene saygım var ama ben dinlemiyorum. Biraz garip duruyor bence. Arabesk dinleyeceksem açıp Müslüm Gürses dinlerim ben.'' ifadelerini kullandı...

Röportajın ardından binlerce Ürgüplü'nün saatler öncesinden doldurduğu etkinlik alanını ''İncirler'' şarkısı ile selamlayan başarılı sanatçı, hafızalardan uzun süre silinmeyecek muhteşem bir konsere imza attı.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'ün çiçek ve plaket hediye ettiği Yalçıntaş, Ürgüp'e ilk kez geldiğini ve çok beğendiğini söyledi.