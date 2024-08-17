Ünlü tasarımcı Gülnur Güneş anne oluyor! Düğünü günlerce konuşulmuştu! 17.08.2024 11:12 Ünlü tasarımcı Gülnur Güneş anne oluyor! Düğünü günlerce konuşulmuştu! İşte detaylar... Moda tasarımcısı Gülnur Güneş, iş insanı Yiğit Doğan Çelik'le 2019'da evlenmişti. Çiftin düğünü politika, iş, sanat ve cemiyet dünyasını bir araya getirmişti. İkilinin düğünü günlerce konuşulmuştu. Gülnur Güneş, anne olmaya hazırlanıyor. Moda tasarımcısı karnı burnunda pozlarını paylaştı. Güneş, "Bebek mi göbek mi günlerinden geriye kalan" diye yazdı. Tasarımcıya mesaj yağdı. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN