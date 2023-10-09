Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu'ndan itiraf: Ciddi anlamda 2-3 sapığım var

Simge Fıstıkoğlu, kişisel kanalında özel hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı. Yapılan anketlerde özel hayatı en çok merak edilen isimlerin başında gelen ekranların başarılı ismi Simge Fıstıkoğılu, izleyicilerden gelen soruları yanıtladı. Genelde ketum bir insan olduğunu söyleyen Fıstıkoğlu, kendisini anlatmayı sevmediğini belirtti. “Biraz da güvenlik kaygım var” diyen Simge Fıstıkoğlu, “iki üç tane ciddi anlamda sapığım var. Zaman zaman uzaklaştırma kararı aldırıyorum ama süresi dolunca atağa geçebiliyorlar” derken, gece bülteni yaptığı dönemde başından geçen can sıkıcı bir olayı da takipçileriyle paylaştı.

PEDOFİLİ GİBİ BİR GERÇEK VAR

Sosyal medyadaki paylaşımlarında çok dikkatli davranan Fıstıkoğlu, çocuklarının yüzünü paylaşmamasını ise; “Pedofili gibi bir gerçek var. Çocuklarımın yüzünü göstermemeye çalışıyorum. Hayatım haberle geçtiği için öyle kötü olaylar görüyorum ki… Bu sebeple ne evimi, ne olduğum yeri, ne arabamı, ne de çocuklarımı paylaşıyorum" dedi.

EŞİMLE NE ZAMAN FOTOĞRAF PAYLAŞSAM, AKŞAMA KAVGA ÇIKIYOR!

Babasının ölümünü hala kabullenemediğini söyleyen ve “babamın gidişi hayatımın dönüm noktası” diyen başarılı televizyoncu, tam insanlara güvenini kaybettiği, kabuğuna çekildiği bir dönemde eşiyle tanıştığını ve “iyi insanlar da varmış” diyerek eşiyle hayatını birleştirdiğini söylüyor. Eşi Emir Tavukçuoğlu ile ne zaman sosyal medyada resim paylaşsa, akşam kavga ettiklerini de söyleyen Fıstıkoğlu, nazara fazlasıyla inandığının da altını çiziyor.

HER SAVAŞA GİRMEYE GEREK YOKMUŞ

Dünden bugüne, evlilik öncesi ve sonrası, çocuklarının dünyaya gelmesiyle hayatındaki değişikliklere de değinen Fıstıkoğlu; “Eskiden çok gözü karaydım ama artık eskisi gibi değilim. Tedbirli, temkinli bir insan oldum. Her savaşa girmeye gerek yokmuş. Yanlış anlaşılmasın ama paranın da kıymetini anladım. Çocuklarım var, onların geleceği, okulu, eğitimi var. Benim herhangi bir zevkimden, onların eğitimi, okulu, geleceği çok daha önemli” diyor.