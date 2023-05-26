Ünlü sunucu Özlem Yıldız gönlünü bakın kime kaptırdı?

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Sunucu Özlem Yıldız ile turizm dünyasının ünlü ismi Mete Vardar birlikte!

Yaklaşık iki aydır flört eden sevgililer, ilk kez Rumeli Hisarı'nda görüntülendi. Geldi bahar ayları, gevşedi gönül yayları misali son günlerde sosyetenin gönül yayları da bir hayli gevşemiş durumda! Sunucu Özlem Yıldız ile turizmci işadamı Mete Vardar aşk yaşıyor. Evet, yanlış okumadınız...

2013'te Sinan Serter'den boşanan ve uzun süredir hayatında kimse olmayan Özlem Yıldız ile beş yıl önce eşi Neylan Vardar'dan boşanan ve hiç kimseyle adı anılmayan Mete Vardar, yaklaşık iki aydır flört ediyormuş.

Aslında geçen ay bir arkadaşım, Kıbrıs'ta, Yıldız ile Vardar'ı samimi şekilde gördüğünü söylemişti ama ihtimal vermemiştim. Geçen hafta sonunda, Bodrum'da olduklarını öğrenince içime kurt düşmüştü.



İki gün önce ise, Mete Vardar'ın, Özlem Yıldız ve annesi Sevgi Yıldız ile Anadolu Hisarı'ndaki bir balıkçıda yemek yedikleri bilgisi gelince emin oldum. Yıllar sonra gönül kapılarını açan ve şimdilik gizli saklı süren Özlem Yıldız-Mete Vardar aşkı bakalım uzun soluklu olacak mı?