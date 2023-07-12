Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık aşkını ilan etti 12.07.2023 22:55 Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık aşkını ilan etti. İşte detaylar... 2021 yılında Tolga Akış ile evlenen ve yaklaşık bir sene sonra boşanma kararı alan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, yeni sevgilisiyle aşkını ilan etti. 8 Temmuz'da 30'uncu yaşını Roman Havası konseptli kutlayan şarkıcı, Ali Can Ayyıldız ile birlikte... Ayyıldız, sevgilisi Bastık ile fotoğrafını Instagram'dan paylaşarak, aşkını ilan etti. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN Zeynep BastıkAli Can Ayyıldız