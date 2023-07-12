Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık aşkını ilan etti

2021 yılında Tolga Akış ile evlenen ve yaklaşık bir sene sonra boşanma kararı alan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, yeni sevgilisiyle aşkını ilan etti.

8 Temmuz'da 30'uncu yaşını Roman Havası konseptli kutlayan şarkıcı, Ali Can Ayyıldız ile birlikte...



Ayyıldız, sevgilisi Bastık ile fotoğrafını Instagram'dan paylaşarak, aşkını ilan etti.