Ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir hamile olduğunu açıkladı! 08.09.2024 12:09 Ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir hamile olduğunu açıkladı! İşte detaylar... Ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir hamile olduğunu açıkladı. Geçtiğimiz aralık ayında Abdullah Karatay ile nikah masasına oturan şarkıcı, müjdeli haberi Instagram'dan verdi. Kandemir, ultrason görüntüsünü yayınladı. Eşi Karatay ile karelerine Kandemir, 2+süt = nazar boncuğu emojisi koydu. Şarkıcıya, hayranlarından beğeni yağdı. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN