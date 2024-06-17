Ünlü şarkıcı Sıla yaz turnesinin startını verdi

Pop müziğin en sevilen kadın sanatçılarından Sıla, yaz turnesinin startını verdi.



Kerkisolfej organizasyonu ve Kral Pop Medya Sponsorluğunda İzmir Kültürpark Açıkhava ve Bursa Kültürpark Açıkhava’da sahne alan Sıla, iki günde verdiği konserlerle binlerce hayranıyla buluştu.

Geçtiğimiz günlerde yayınladığı yeni şarkısı “Mesela” ilk kez İzmir ve Bursa’da seslendiren Sıla, kısa bir süre önce yayınlanmasına rağmen ezbere bir şekilde kendisine eşlik eden hayranlarına teşekkür etti.

Muhteşem sahne performansının yanı sıra enerjisiyle de bir an olsun yerinden durmayan Sıla, yaz boyunca tatil beldeleri olan Bodrum, Çeşme, Altınoluk ve Marmaris’te hayranlarıyla buluşacak.