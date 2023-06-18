Ünlü şarkıcı Sıla ile Güliz Ayla'nın arası açıldı

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Sıla ile keşfedip müzik dünyasına kazandırdığı Güliz Ayla’nın arası açıldı. Duyduğuma göre Güliz Ayla, birkaç kez Sıla’yı aramış, ancak ünlü şarkıcı ne telefonu açmış ne de geri dönüş yapmış.



Kulislerde bu küslüğe ‘menajer krizi’nin yol açtığı konuşuluyor. Söylenenlere göre birlikte çalıştıkları menajerin Sıla’yla iş birliğini sonlandırıp yoluna Güliz Ayla’yla devam etmesi, ikilinin arkadaşlığına mâl olmuş...