Ünlü şarkıcı Sibel Bilgiç yıllar sonra ortaya çıktı

Sibel Bilgiç önceki gün Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi.

Şöhretin ateşten gömlek olduğunu söyleyen Bilgiç, "Onu giyerken çok dikkat etmek lazım sonra çok acıtıyor insanı. Her zaman sansasyonel yaşamamak mütevazi yaşamak ileriki zamanda çok işe yarıyor. Çok ünlü olan sanatçılar ve oyuncuları da basının anlayışla karşılaması lazım. Bazen dışarıdan gördüğünüz gibi olmayabiliyor onların da hayatı. Daha sakin daha mütevazi yaşamaya çalışsınlar" dedi.



"Ben dizi oyuncusu değilim sanatçıyım" diyen Sibel Bilgiç, "Teklifler geldi ama kendimi hazır ve donanımlı hissetmedim. O yüzden kabul etmedim" diye konuştu.