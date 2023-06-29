Ünlü şarkıcı Seçil Gür ahlaksız teklif aldığını söyledi

Seçil Gür bir ay önce 'Gidesim Var' şarkısını çıkarmıştı. Önceki akşam sosyal medyada takipçilerinin sorularına cevap verdi. Sadece iki estetiğinin olduğunu söyleyen Gür, "Çok para kazanırsam her gün bir yerime estetik yaptırırım. Burnumu soran çok oluyor, o orijinal" dedi.

Yeni parçası 'Gidesim Var' ile yaza iddialı bir giriş yapan Seçil Gür arefe günü sosyal medyadan takipçileri ile sohbet etti. Bayramlık açıklamalar yaptı.



Hiç ahlaksız teklif aldın mı?

Çok. Ama nezaketle lafımı ortaya koyar giderim. İnsanların onursuz tutumlarını ifşalamak hiç tarzım olmaz.



Aşk mı, para mı?

Paralı aşk. Yani şöyle ikisi de olsun; gül gibi geçinelim.



Aşk hangi şehirde güzel?

Bir aşk yaşamaya başlasam dünyanın altını üstüne getireceğim.



En kısa ilişkin ne kadar sürdü?

30 dakika. Kahveler içildi, hesap istendi, yok bizim olurumuz dendi veda edildi.



Sevgilinin cep telefonunu kurcaladın mı?

Yok kurcalamadım ama bir kaçının ‘İstersen kurcala telefonumu’ diye son yakarış ve çırpınışlarını yaşamışlığım vardır! Yakalamışım adamı; hâlâ ‘Nerede? diyor.



Gülşen ve Simge sahnede çok iddialı. Tarzınız benziyor mu?

Değil tarzımız, hiçbir şeyimiz benzemiyor. Hepimiz aynı coğrafyanın kıymetli sesleriyiz. Ama ben de iddialıyımdır. Tam bir performans sanatçısıyım. Sesim, kıyafetimi döver.



Serdar Ortaç şarkısı okur musun?

Dinleyicim ister, ben söylerim.

Güzel kadınsın, hiç taciz edildin mi?

Bunun güzel kadın olmakla alakası yok. Sapık herkesin sapığı. Bir bitmediler.



Melek Mosso duruşu diye bir şey var. Siz de düşüncelerinizi kolay ifade eder misiniz?

Düşüncelerimi ifade eder, ifadelerimin duruşumu tamamlamasını isterim. Ben esnafçılığı sevmiyorum. Sanatın bir dalı değil çünkü. Değerli esnaflarımız konser vermiyorsa, meslektaşlarımın da esnaflık yapanları benim duruşumla aynı yerde anılamaz. Seçil Gür: Sarhoş olunca at gibi güler, koala gibi herkese sarılırım. (Posta)