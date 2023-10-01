Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın hamile olduğu 'uçak' biletiyle ortaya çıktı!

İkinci kez baba olmak için gün sayan Özcan Deniz, önceki akşam Kıbrıs Merit Royal Diamond Hotel’de sahne aldı. 3 bin kişilik salonu hınca hınç dolduran sevenlerine müzik ziyafeti yaşatan Deniz, 2 saat boyunca sevilen şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdi. Sahnede kendisini dinlemeye gelenlerle sohbet eden Özcan Deniz, “Ne zaman ki beni dinlemeye gelenler arasında ‘İlk kez sizi dinliyorum’ diyen çıkmaz işte o zaman gönül rahatlığıyla sahneleri bırakıp tekrardan setlere dönebilirim" dedi.

Hamile olan eşi Samar Dadgar’ın da kendisini dinlemeye geleceğini fakat son dakikada doktorundan izin çıkmaması üzerine uçak biletini iptal etmek zorunda kalan Özcan Deniz, eşini İstanbul’da bırakarak Kıbrıs’a geldiği öğrenildi.